नूंह में खौफनाक हादसा: तेज रफ्तार ट्रॉले और कार की टक्कर में तीन की मौत, शव निकालने के लिए बुलाना पड़ा बुलडोजर

जागरण संवाददाता, नूंह (मेवात)। हरियाणा के नूंह में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। फिरोजपुर झिरका में एक सगाई समारोह से लौट रहे युवकों की इको कार को तेज रफ्तार ट्रॉले ने सीधी टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में कार सवार तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार, टक्कर इतनी तेज थी कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और शव अंदर ही फंस गए, जिन्हें बाद में बुलडोजर की मदद से बाहर निकाला गया। भीषण टक्कर, कार के उड़े परखच्चे शुरुआती जानकारी के मुताबिक, तीनों युवक फिरोजपुर झिरका में आयोजित सगाई समारोह में शामिल होकर वापस घर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में अनियंत्रित ट्रॉले ने उनकी इको कार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए और मौके पर अफरा-तफरी मच गई। घटना को अंजाम देने के बाद ट्रॉला चालक मौके से वाहन छोड़कर फरार हो गया।

बुलडोजर की मदद से निकाले गए शव हादसे के बाद कार की स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि शवों को सामान्य तरीके से निकालना संभव नहीं था। पुलिस और स्थानीय लोगों ने बुलडोजर बुलाकर कार के मलबे को कटवाया और कड़ी मशक्कत के बाद तीनों शवों को बाहर निकाला।

परिवारों में छाया मातम सगाई की खुशियों के बीच अचानक आई इस खबर से मृतकों के परिवारों में कोहराम मच गया है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।