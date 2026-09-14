गुरुग्राम के डीएलएफ फेज-2 में 20 साल बाद जलभराव से मिलेगी मुक्ति, शुरू हुआ स्थायी समाधान का काम

संवाद सहयोगी, बादशाहपुर। डीएलएफ फेज-दो में पिछले करीब 20 वर्षों से जलभराव की समस्या झेल रहे लोगों को अब राहत मिलने की उम्मीद जगी है। गुलमोहर मार्ग, आकाशनीम मार्ग और गेट नंबर पांच पर जलनिकासी की समस्या के स्थायी समाधान के लिए काम शुरू हो गया है।

डीएलएफ स्क्वायर स्थित गेट नंबर चार के पास कार्य का औपचारिक शुभारंभ किया गया। बरसात का मौसम समाप्त होने के बाद अगले 15 से 20 दिनों में गेट नंबर पांच के पास भी काम शुरू किए जाने की योजना है। निवासियों ने लंबे समय से लंबित समस्या के समाधान के लिए कार्य शुरू होने पर खुशी जताई।



जलभराव की समस्या के समाधान के लिए टेंडर प्रक्रिया करीब दो महीने पहले पूरी हो चुकी थी। मानसून के कारण काम शुरू नहीं हो सका था। अब धरातल पर काम शुरू कर दिया गया है।