गुरुग्राम निकाय चुनाव: सीनियर डिप्टी मेयर, डिप्टी मेयर पदों पर आज फैसला
गुरुग्राम नगर निगम में 17 महीने से खाली सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पदों के लिए आज चुनाव होगा। ...और पढ़ें
HighLights
गुरुग्राम नगर निगम में आज सीनियर डिप्टी मेयर चुनाव।
मुख्यमंत्री नायब सैनी की मौजूदगी में भाजपा कोर कमेटी बैठक।
17 महीने से खाली पड़े दोनों महत्वपूर्ण पदों पर चुनाव।
संदीप रतन, गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम में करीब 17 महीने से खाली चल रहे सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पदों पर आज चुनाव होगा।
चुनाव की प्रक्रिया सेक्टर-18 स्थित हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान (एचआईपीए) में होगी। इससे पहले भाजपा कार्यालय गुरुकमल में पार्टी की कोर कमेटी की बैठक होगी। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल होंगे। दोनों पदों के लिए संभावित नामों पर चर्चा के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
चार पार्षदों के नामों पर चर्चा
भाजपा में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के दोनों पदों के लिए चार पार्षदों के नाम चर्चा में हैं। इनमें दो यादव और दो अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित पार्षद बताए जा रहे हैं।
पार्टी नेतृत्व जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए दोनों पदों के लिए दो नामों का चयन करेगा। रविवार रात को भी पार्टी स्तर पर बैठक हुई थी, लेकिन दोनों पदों के लिए नामों पर अंतिम सहमति नहीं बन सकी।
कोर कमेटी की बैठक में लगेगी मुहर
आज गुरुकमल कार्यालय में होने वाली कोर कमेटी की बैठक में चारों नामों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में दोनों पदों के लिए नाम तय किए जाने की संभावना है।
इसके बाद चुने गए पार्षदों के नामों की घोषणा की जाएगी। पार्टी की ओर से नाम तय होने के बाद मेयर और सभी पार्षद सेक्टर-18 स्थित हिपा कार्यालय पहुंचेंगे।
हिपा में होगी चुनाव प्रक्रिया
हिपा में नगर निगम सदन की बैठक के दौरान सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के नामों की घोषणा की जाएगी और चुनाव प्रक्रिया पूरी होगी। दोनों पदों पर चुनाव के बाद नगर निगम सदन में लंबे समय से खाली चल रही महत्वपूर्ण कुर्सियों को भर दिया जाएगा।
17 महीने से खाली हैं दोनों पद
नगर निगम गुरुग्राम के सदन का गठन होने के बाद से ही सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद खाली हैं। मार्च 2025 में नवनिर्वाचित पार्षदों और मेयर ने नगर निगम सदन की शपथ ली थी। इसके बाद से करीब 17 महीने बीत चुके हैं, लेकिन दोनों पदों पर चुनाव नहीं हो सका।
इसके कारण नगर निगम सदन का गठन पूरी तरह से पूरा नहीं हो पाया था। अब चुनाव होने से सदन में दोनों पदों पर निर्वाचित प्रतिनिधि मिल जाएंगे और लंबे समय से चल रहा इंतजार समाप्त होगा।
हाईकोर्ट में दायर हुई थी याचिका
गुरुग्राम नगर निगम में दोनों महत्वपूर्ण पद खाली होने को लेकर गुरुग्राम निवासी अधिवक्ता रोहित मदान पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। 15 सितंबर को यानी कल इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई है। इससे पहले आज 14 सितंबर को नगर निगम ने चुनाव करवाने के लिए सदन की बैठक बुलाई है।