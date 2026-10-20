दीपावली पर यूपी-बिहार जाने वाले यात्रियों के छूटे पसीने, टिकट के लिए मारामारी

विनय त्रिवेदी, गुरुग्राम। दिवाली पर घर जाने की तैयारी कर रहे यात्रियों को ट्रेनों में सीटें नहीं मिल रही हैं।

उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल की तरफ जाने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों में सीटें अभी से ही फुल हो गई हैं। कई एक्सप्रेस ट्रेनों में वेटिंग टिकट भी नहीं मिल रहे।

टिकट के लिए मारामारी

इस बार दिवाली आठ नवंबर को है। लेकिन, एक पखवाड़े पहले ही ट्रेनों में मारामारी शुरू हो गई है। गुरुग्राम रेलवे स्टेशन से उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के लिए सीधी ट्रेनें काफी कम संख्या में संचालित होती हैं।

इस वजह से बड़ी संख्या में यात्री दिल्ली से रिजर्वेशन कराते हैं। लेकिन, दिल्ली से चलने वाली अधिकतर ट्रेनों में भी सीटें फुल हैं। गुरुग्राम से होकर गुजरने वाली कई एक्सप्रेस ट्रेनों में हालात ऐसे हैं कि वेटिंग टिकट भी नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में लखनऊ, गोरखपुर, बिहार और बंगाल जाने वाले यात्रियों को जनरल डिब्बों या बसों का सहारा लेना पड़ेगा।

फेस्टिव सीजन में बढ़ जाती है यात्रियों की संख्या स्टेशन अधीक्षक के अनुसार, त्योहारों के दौरान यात्रियों की संख्या दो से तीन गुना बढ़ जाती है। इस बार भी दिवाली से एक सप्ताह पहले से ही भीड़ बढ़ने की उम्मीद है।

बहुत से यात्री अब तत्काल टिकट के भरोसे हैं। स्टेशन पर ट्रेन आने से 24 घंटे पहले तत्काल टिकट लिया जा सकता है। लेकिन, दिवाली की भीड़ के चलते तत्काल टिकट भी आसानी से मिलना मुश्किल होगा। लोग ऑनलाइन के साथ-साथ विंडो टिकट के लिए भी रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं।

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि त्योहारों को देखते हुए स्पेशल ट्रेनें चलाने की योजना है। हालांकि, अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि स्पेशल ट्रेनें कितनी और कहां से चलाई जाएंगी। 5 से 8 नवंबर तक ट्रेनों में वेटिंग की स्थिति 5 नवंबर : 12372 बीकानेर-हावड़ा एक्सप्रेस में स्लीपर 109, थर्ड एसी 95, सेकेंड एसी 48 और फर्स्ट एसी में रिग्रेट है। 15716 गरीब नवाज एक्सप्रेस में स्लीपर 159 वेटिंग है, जबकि थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट एसी में रिग्रेट है।