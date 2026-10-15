यूट्यूबर ध्रुव राठी की मुश्किलें बढ़ीं, साकेत कोर्ट का नोटिस लेने से किया इनकार; समन घर के बाहर चस्पा

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। यूट्यूबर ध्रुव राठी के केंद्रीय विहार स्थित आवास के बाहर दिल्ली की साकेत कोर्ट से जारी समन का नोटिस चस्पा किया गया है।

यह कार्रवाई वर्ष 2018 के एक आपराधिक मानहानि मामले में की गई है। मामले की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को निर्धारित है।

2018 के वीडियो से जुड़ा है मानहानि का मामला

मामले में शिकायतकर्ता विकास सांकृत्यायन उर्फ विकास पांडे ने राठी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। यह विवाद उनके यूट्यूब चैनल पर मई 2018 में अपलोड किए गए ‘बीजेपी आईटी सेल पार्ट-दो’ वीडियो से जुड़ा है।