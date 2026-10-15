गुरुग्राम में पत्नी की हत्या कर फंदे से लटका पति, कंपनी को ईमेल से भेजा सुसाइड नोट; केरलम से थे दंपती

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सेक्टर-68 स्थित एमथ्रीएम मरीना सोसाइटी में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के बाद फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली।

मृतकों की पहचान 30 वर्षीय मोहम्मद असलम और 28 वर्षीय फरहाना के रूप में हुई है। दोनों मूल रूप से केरलम के रहने वाले थे और गुरुग्राम में किराये के फ्लैट में रहते थे।

असलम एक निजी कंपनी में नौकरी करता था। आत्महत्या से पहले उसने कंपनी को ईमेल भेजकर अपने पिता और मकान मालिक को सूचना देने का अनुरोध किया था।

ईमेल में पिता को सूचना देने की अपील

बादशाहपुर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार, असलम ने घटना से पहले कंपनी के आधिकारिक ईमेल पर एक संदेश भेजा था।

इसमें उसने अपने पिता और मकान मालिक के मोबाइल नंबर साझा किए थे और दोनों को घटना के बारे में सूचित करने के लिए कहा था। कंपनी के अधिकारियों ने ईमेल देखने के बाद फ्लैट के मकान मालिक को इसकी जानकारी दी।

फ्लैट में फर्श पर पड़ा था पत्नी का शव मकान मालिक ने मामले की सूचना बादशाहपुर थाना पुलिस को दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और फ्लैट का दरवाजा खोलकर अंदर गई तो फरहाना का शव फर्श पर पड़ा मिला।