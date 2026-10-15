गुरुग्राम अस्पताल में तोड़फोड़: एमआरआई जांच ठप, लाखों का नुकसान

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सेक्टर-10 स्थित जिला नागरिक अस्पताल के सीटी-एमआरआइ सेंटर में मंगलवार रात हुई तोड़फोड़ से जांच व्यवस्था प्रभावित हो गई।

प्रारंभिक आकलन के अनुसार, मशीन और अन्य उपकरणों को करीब 30 से 35 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। इस घटना ने अस्पताल में पुलिस की निगरानी और स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

नुकसान का आकलन किया जा रहा

हेल्थमैप डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दी गई। शिकायत के मुताबिक, तोड़फोड़ में एमआरआइ मशीन के ब्रेन काइल, साउंड प्रूफ विंडो और एग्जामिनेशन से जुड़े अन्य उपकरण क्षतिग्रस्त हुए हैं।

ये उपकरण जांच प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। मशीन और उपकरणों की मरम्मत में कितना समय लगेगा, इसका असर मरीजों की जांच व्यवस्था पर पड़ सकता है।

मेडिकल के लिए लाया गया था आरोपित

सेक्टर-65 थाना पुलिस टैक्सी चालकों से मारपीट के मामले में आरोपित को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल लाई थी। मंगलवार रात करीब डेढ़ बजे वह इमरजेंसी से निकलकर सीटी-एमआरआइ सेंटर में घुस गया।