गुरुग्राम में सैनिकों के वेतन को आयकर मुक्त करने की मांग

आदित्य राज, गुरुग्राम। सैनिकों के वेतन को आयकर मुक्त किया जाना चाहिए। सरहद पर विषम परिस्थितियों में देश की रक्षा करने वाले जवानों को वेतन पर कर देने से राहत मिलनी चाहिए।

शनिवार को सेक्टर-37 स्थित विश्व शांति केंद्र में राष्ट्रीय सैनिक संस्था के शीर्ष पदाधिकारियों की बैठक में यह मांग उठाई गई।

जवान देश की जीवनरेखा हैं

संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वीर चक्र प्राप्त कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी ने कहा कि सरहद पर तैनात अधिकतर जवान देश के आम परिवारों से आते हैं। उन्हें कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी करने के साथ कम उम्र में सेवानिवृत्ति का सामना करना पड़ता है।

उन्होंने कहा कि जवानों के मन में यह सवाल भी उठता है कि देश के लिए जान जोखिम में डालने के बावजूद उन्हें अपने वेतन पर आयकर क्यों देना चाहिए। कर्नल कवर माकेन और लेफ्टिनेंट कर्नल संतपाल राघव ने कहा कि जवान और किसान देश की जीवनरेखा हैं।