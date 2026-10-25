दीवाली पर गाजियाबाद आरक्षण केंद्र की शाम की शिफ्ट बंद, यात्रियों को सुबह ही कराना होगा टिकट

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। दीवाली पर्व के चलते गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के आरक्षण केंद्र के संचालन में बदलाव किया गया है। आठ नवंबर को आरक्षण केंद्र की शाम की शिफ्ट बंद रहेगी।

इस दौरान दोपहर दो बजे से रात आठ बजे तक यात्रियों को आरक्षण केंद्र पर टिकट बुक कराने की सुविधा नहीं मिलेगी।

सुबह की शिफ्ट में यात्रियों को पहुंचना होगा

हालांकि, सुबह की शिफ्ट में केंद्र रोजाना की तरह सामान्य रूप से खुला रहेगा। ऐसे में यात्रियों को आरक्षित टिकट बनवाने के लिए सुबह की शिफ्ट में ही केंद्र पहुंचना होगा।

रेलवे की ओर से आठ नवंबर को दीवाली को देखते हुए यह बदलाव किया गया है। दीवाली के दौरान कई लोग परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए अपने घर जाने और यात्रा की योजना बनाने में जुटे रहते हैं।