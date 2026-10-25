रामगढ़ के स्टील प्लांट में फिर जोरदार धमाका, तीन कर्मी झुलसे; एक की हालत गंभीर

संवाद सूत्र, कुजू (रामगढ़)। कुजू नया मोड़- आरा मार्ग स्थित श्रीराम पावर एंड स्टील प्लांट में शनिवार की देर शाम एक बार फिर फर्नेस ब्लास्ट होने से तीन कर्मी झुलस गए। हादसे के बाद प्लांट में अफरातफरी मच गई। आनन-फानन में प्रबंधन ने घायलों को स्थानीय नर्सिंग होम में भर्ती कराया। घायलों में एक कर्मी की स्थिति गंभीर बताई जा रही है।

बताया जाता है कि हादसे के समय प्लांट में स्पंज मेल्टिंग का काम चल रहा था। इसी दौरान अचानक फर्नेस में जोरदार विस्फोट हो गया। धमाका इतना तेज था कि आसपास काम कर रहे कर्मियों में भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई।

गनीमत रही कि फर्नेस के निचले हिस्से में विस्फोट हुआ। इसकी चपेट में आने से तीन कर्मी झुलस गए। घायलों की पहचान फिटर बिट्टू कुमार (18 वर्ष), पिता गुंजन साव, निवासी अदापार, मोतिहारी (बिहार), क्रेन आपरेटर जयनंदन यादव (24 वर्ष), निवासी सरलाही (नेपाल) तथा मेल्टर राहुल कुमार (31 वर्ष), पिता स्वर्गीय सुरेश सिंह, निवासी अरगड्डा के रूप में हुई है।