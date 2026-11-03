गुरुग्राम की सड़कों पर क्यों उड़ रही धूल? जिम्मेदारों से CAQM का सवाल,104 किमी सड़कों में 258 खामियां

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। शहर की सड़कों पर धूल उड़ने, निर्माण मलबा जमा होने और फुटपाथ टूटे होने के मामले में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने मंगलवार को नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया और गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीसी मीणा से जवाब मांगा।

नई दिल्ली में हुई व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान आयोग ने अधिकारियों से पूछा कि बार-बार निर्देश देने और निरीक्षण के बावजूद गुरुग्राम की सड़कों पर धूल क्यों उड़ रही है? धूल नियंत्रण के लिए किए जा रहे कार्यों और सड़कों की मरम्मत की प्रगति की अब हर महीने समीक्षा की जाएगी। दोनों विभागों को नियमित रूप से रिपोर्ट भी देनी होगी। सुनवाई में नगर निगम की ओर से सड़कों के रखरखाव और मरम्मत का लक्ष्य भी रखा गया।

निगम ने दिसंबर 2026 तक 396 किलोमीटर सड़कों का काम पूरा करने और कुल 611 किलोमीटर लंबी सड़कों में से शेष बची सड़कों के कार्य वर्ष 2027 में करने की जानकारी दी। 125 सड़कों में सिर्फ चार मिलीं धूल मुक्त आयोग ने बताया कि 26 दिसंबर 2025 को नगर निगम की 125 सड़कों का निरीक्षण किया गया था। इनमें 34 सड़कों पर बहुत अधिक, 58 पर मध्यम और 29 पर कम धूल पाई गई थी। केवल चार सड़कें धूल मुक्त मिली थीं।