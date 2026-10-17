गुरुग्राम से दिल्ली आने वाले BS4 कॉमर्शियल वाहनों की एंट्री होगी बंद, जानें कब से किसे मिली है छूट?

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए एक नवंबर से व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश को लेकर सख्ती की जाएगी। बीएस-4 और इससे पुराने उत्सर्जन मानक वाले मालवाहक वाहनों तथा बसों को दिल्ली में प्रवेश नहीं मिलेगा। गुरुग्राम यातायात पुलिस ने ट्रांसपोर्टरों, वाहन चालकों और बस संचालकों को नियमों की जानकारी देते हुए वाहनों की पात्रता पहले से जांचने की अपील की है।

यातायात पुलिस के अनुसार, निर्धारित नियमों के तहत दिल्ली में सीएनजी, इलेक्ट्रिक और बीएस-6 मानक वाले डीजल व्यावसायिक वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। प्रतिबंध हल्के, मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों के साथ बीएस-4 या उससे पुराने मानक वाले ट्रक और बसों पर भी लागू होगा। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट पर चलने वाले और अन्य सेवाओं में इस्तेमाल होने वाले संबंधित व्यावसायिक वाहन भी इसके दायरे में आएंगे।