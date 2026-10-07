गृह मंत्री अमित शाह के गुरुग्राम दौरे के चलते कांग्रेस नेताओं के घर सुबह से पुलिस तैनात, कई नजरबंद

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गुरुग्राम दौरे को लेकर आज फिर कई कांग्रेस नेताओं को घर में नजरबंद कर दिया गया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज डावर, ग्रामीण जिलाध्यक्ष वर्धन यादव समेत कई नेताओं ने फोन पर घर के बाहर पुलिसकर्मियों के तैनात होने की सूचना दी।

शहर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज डावर ने कहा कि जब भी भाजपा का कोई बड़ा नेता आता है, हर बार हमारे घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी जाती है। यह सरासर तानाशाही है। बता दें कि एक महीने पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के गुरुग्राम आगमन पर कांग्रेसियों ने काले झंडे दिखाए थे। उस दौरान सुरक्षा में चूक को लेकर पुलिस ने 18 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया था और कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार किया था।