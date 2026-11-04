गुरुग्राम में CM नायब सिंह सैनी का बड़ा एक्शन, लापरवाही पर पटवारी मंदीप हुड्डा को सस्पेंड करने के आदेश

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने काम में लापरवाही बरतने पर राजस्व विभाग के पटवारी मंदीप हुड्डा को निलंबित करने के आदेश दिए।

मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान संबंधित मामले में अधिकारियों से जवाब मांगा और लापरवाही सामने आने पर पटवारी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने उपायुक्त को पटवारी को निलंबित करने के साथ ही उसका मुख्यालय बदलने के आदेश भी दिए।