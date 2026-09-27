अशोक सिंहल ने सांस्कृतिक चेतना जगाने को समर्पित किया पूरा जीवन: नायब सिंह सैनी

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अशोक सिंहल ने अपनी प्रतिभा, समय और संपूर्ण जीवन भारत की सांस्कृतिक चेतना को जगाने के लिए समर्पित कर दिया। श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन में व्यापक जनसंपर्क और संगठन के माध्यम से उन्होंने आंदोलन को देश के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

मुख्यमंत्री रविवार को गुरुग्राम विश्वविद्यालय में विश्व हिंदू परिषद की ओर से आयोजित अशोक सिंहल के जन्म शताब्दी वर्ष के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने परिसर में अशोक सिंहल के जीवन और कार्यों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अशोक सिंहल का जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा है। उन्होंने व्यक्तिगत उन्नति के बजाय अपने ज्ञान और सामर्थ्य को समाज के काम में लगाने का मार्ग चुना। उन्होंने संतों, धर्माचार्यों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और सामान्य परिवारों को व्यापक सांस्कृतिक उद्देश्यों से जोड़ने का कार्य किया।

भारतीय ज्ञान परंपरा को समझें युवा मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपनी परंपराओं को समझने, मूल ग्रंथों का अध्ययन करने और विद्वानों से संवाद करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मजबूत जड़ों वाला वृक्ष ही आकाश की ओर ऊंचा उठता है। जन्म शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों को सेवा कार्यों से जोड़ने का आग्रह करते हुए उन्होंने बच्चों की शिक्षा में सहयोग, रक्तदान, स्वास्थ्य सहायता, पौधरोपण और नशामुक्ति के लिए जागरूकता जैसे कार्यों को आगे बढ़ाने की बात कही।

विश्व शांति केंद्र के संस्थापक आचार्य लोकेश मुनि ने कहा कि अशोक सिंहल का सपना अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर, मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर और काशी में श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर का भव्य निर्माण देखना था। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण उनके संकल्प की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के केंद्रीय महामंत्री बजरंग लाल बागड़ा ने कहा कि अशोक सिंहल का पूरा जीवन भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समर्पित रहा। उनके जीवन से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है।

मंच संचालन विहिप के प्रदेश मंत्री यशवंत शेखावत ने किया मंच संचालन विहिप के प्रदेश मंत्री यशवंत शेखावत ने किया। धन्यवाद ज्ञापन विहिप के प्रांत अध्यक्ष राधेश्याम चिलाना ने प्रस्तुत किया। समारोह में प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, विधायक तेजपाल तंवर, विधायक बिमला चौधरी, विधायक मुकेश शर्मा, गुरुग्राम की मेयर राजरानी मल्होत्रा, और गुरुग्राम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. संजय कौशिक, विहिप के क्षेत्र संगठन मंत्री नीरज धनोरिया, आरएसएस के विभाग संपर्क प्रमुख अनिल कश्यप, विहिप के विभाग अध्यक्ष ईश्वर मित्तल, जिलाध्यक्ष रविंद्र तंवर, पूर्व जिलाध्यक्ष अजीत सिंह मौजूद थे।