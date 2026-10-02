गुरुग्राम के विकास को मिलेगा बूस्ट, CM सैनी की हाई-लेवल मीटिंग शुरू; पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को मिलेगी मंजूरी

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में शुक्रवार को गुरुग्राम की विकास परियोजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक शुरू हुई। बैठक में शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य महत्वपूर्ण विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जा रही है।

परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति पर चर्चा मुख्यमंत्री संबंधित अधिकारियों से परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति, निर्माण की गति और लंबित कार्यों की जानकारी ले रहे हैं। अधिकारियों से विकास कार्यों को निर्धारित समय में पूरा करने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने को लेकर दिशा-निर्देश दिए जाने की संभावना है।

सड़क, यातायात और जलापूर्ति पर फोकस बैठक में गुरुग्राम में चल रही प्रमुख सड़क, यातायात, जलापूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज और अन्य आधारभूत संरचना से जुड़ी परियोजनाओं पर चर्चा होने की संभावना है। शहर की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नई परियोजनाओं और लंबित कार्यों को गति देने पर भी विचार किया जा सकता है।