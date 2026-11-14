छठ महापर्व के दूसरे दिन श्रद्धा से हुई खरना पूजा, 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू; कल ढलते सूर्य को अर्घ्य देंगे व्रती

संवाद सहयोगी, गुरुग्राम। लोक आस्था के चार दिवसीय महापर्व छठ के दूसरे दिन शनिवार को व्रती महिलाओं ने श्रद्धा और परंपरा के साथ खरना पूजा की। घरों में दिनभर साफ-सफाई और पूजा की तैयारियों के बाद शाम को विधि-विधान से खरना की पूजा की गई।

इस दौरान गुड़ की खीर, अरवा चावल और रोटी का प्रसाद तैयार किया गया। कुछ श्रद्धालु खरना का प्रसाद लेकर छठ घाटों पर पहुंचे और वहां पूजा-अर्चना कर भोग लगाया। खरना के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू खरना को छठ पर्व में विशेष महत्व दिया जाता है। इस दिन व्रती महिलाएं दिनभर निर्जला उपवास रखती हैं और शाम को पूजा के बाद गुड़ की खीर, रोटी और केले का प्रसाद ग्रहण करती हैं। इसके बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। रविवार को व्रती महिलाएं और पुरुष अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगे। सोमवार को उदीयमान भगवान सूर्य को अर्घ्य के साथ महापर्व संपन्न होगा।

घाटों पर तैयारियां को दिया गया अंतिम रूप शहर के विभिन्न छठ घाटों पर होने वाली पूजा के लिए तैयारियां भी तेज रहीं। शीतला माता मंदिर पार्किंग, कादीपुर कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर-4, सेक्टर-5, सेक्टर-9, सेक्टर-10, राजेंद्रा पार्क, न्यू पालम विहार, खांडसा रोड, शक्ति पार्क, मानेसर, सोहना, पटौदी और अन्य क्षेत्रों में बने छठ घाटों पर विभिन्न संगठनों व व्रती महिलाओं ने पूजा की बेदी तैयार की।

लोगों ने घाटों की सफाई कर बेदी बनाई और पूजन सामग्री व्यवस्थित की। शीतला माता मंदिर पार्किंग में पाटलिपुत्र सांस्कृतिक चेतना समिति की ओर से छठ महापर्व की तैयारियां की जा रही हैं। समिति के अध्यक्ष श्रीप्रकाश राय ने पदाधिकारियों के साथ शनिवार को पूरे दिन व्यवस्थाएं कराईं।

छठ पूजा के लिए कृत्रिम घाट का निर्माण उन्होंने बताया कि यहां पर कृत्रिम घाट बनाया गया है। हजारों श्रद्धालुओं के लिए पूजा की तैयारी की गई है।यहां रविवार शाम से लेकर सोमवार सुबह तक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। विधायक मुकेश शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। वहीं कादीपुर कम्युनिटी सेंटर में भी तैयारियां पूरी हो गई हैं।