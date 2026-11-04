गुरुग्राम में 10वीं मंजिल से गिरकर BSF अधिकारी के बेटे की मौत, हादसा या आत्महत्या? जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। खेड़कीदौला थाना क्षेत्र के सेक्टर-82 स्थित दि लीफ सोसायटी में बुधवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की दसवीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई।

युवक बीएसएफ के एक बड़े अधिकारी का बेटा बताया जा रहा है। घटना के बाद सोसायटी में हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।

बीएसएफ अधिकारी का बेटा था मृतक

मृतक की पहचान 28 वर्षीय आशिम खची के रूप में की गई है। पुलिस के मुताबिक आशिम के पिता सत्यवान खची बीएसएफ में बड़े पद पर हैं। वह दिल्ली के केजी मार्ग स्थित एशिया हाउस में रहते हैं।

आशिम अपनी मां के साथ लीफ सोसायटी के एक टावर में दसवीं मंजिल पर स्थित फ्लैट में रहते थे। उनकी शादी नहीं हुई थी। परिवार के मुताबिक वह स्वभाव से शांत थे और उनका किसी से कोई विवाद नहीं था।