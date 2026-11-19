वरुण त्रिवेदी, गुरुग्राम। सर्दी-जुकाम, खांसी और वायरल बुखार जैसी सामान्य बीमारियों में भी एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल करने की आदत भविष्य में गंभीर स्वास्थ्य संकट खड़ा कर सकती है।

बिना चिकित्सक की सलाह मेडिकल स्टोर से एंटीबायोटिक खरीदना और पुराने पर्चे के आधार पर दोबारा दवा लेना एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (एएमआर) का खतरा बढ़ा रहा है।

जागरूकता के लिएब बनाया गया ये प्लान

बुधवार को विश्व एंटीमाइक्रोबियल जागरूकता सप्ताह के पहले दिन जिला नागरिक अस्पताल सेक्टर-10 में मरीजों और तीमारदारों को जागरूक किया गया। परिसर में जागरूकता के लिए सेल्फी प्वाइंट भी बनाया गया है।

वरिष्ठ फिजिशियन डॉ नवीन कुमार ने बताया कि ओपीडी में सर्दी-जुकाम और बुखार की शिकायत लेकर आने वाले कई मरीज पहले ही एंटीबायोटिक का कोर्स ले चुके होते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी बीमारी में पर्याप्त सुधार नहीं होता है।