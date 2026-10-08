मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनीता वालिया को मिली बड़ी राहत, 2.02 करोड़ की ज्वेलरी होगी वापस; कोर्ट ने रखीं ये शर्तें

महावीर यादव, बादशाहपुर। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जब्त की गई करीब 2.02 करोड़ रुपये मूल्य की ज्वेलरी अब वापस मिल सकेगी। विशेष अदालत ने दिल्ली के वसंत विहार निवासी कारोबारी अरविंद वालिया की पत्नी अनीता अरविंद की याचिका मंजूर करते हुए ज्वेलरी छोड़ने का आदेश दिया है।

हालांकि इसके लिए अदालत ने कई शर्तें निर्धारित की हैं। अनीता को ज्वेलरी के निर्धारित मूल्य के बराबर राष्ट्रीयकृत बैंक की एफडीआर जमा करानी होगी। सत्र न्यायाधीश एवं धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत विशेष न्यायाधीश नरेंद्र सूरा की अदालत में अनीता ने पीएमएलए की धारा 8(8) के तहत याचिका दायर की थी।

एचडीएफसी बैंक के लॉकर से ज्वेलरी जब्त याचिका में कहा गया कि ईडी ने एचडीएफसी बैंक की वसंत विहार शाखा स्थित उनके लॉकर से ज्वेलरी जब्त की थी। अनीता का कहना था कि ज्वेलरी वैध स्रोतों से खरीदी गई है और वह स्वयं इस मामले में आरोपित नहीं हैं।

ईडी ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि ज्वेलरी की खरीद के बिल पेश करना मात्र उसके लिए इस्तेमाल की गई रकम के वैध स्रोत को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जांच एजेंसी के अनुसार ज्वेलरी को अपने कब्जे में रखने की पुष्टि संबंधित प्राधिकरण पहले ही कर चुका है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निर्धारित शर्तों के साथ ज्वेलरी वापस करने का आदेश दिया।