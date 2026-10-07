दिल्ली की कोर्ट से एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडीज को बड़ी राहत, वर्क वीजा रिन्यू कराने के लिए मिली NOC

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी अभिनेत्री जैक्लिन फर्नांडीज को वर्क वीजा नवीनीकरण कराने के लिए पटियाला हाउस की विशेष अदालत ने अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) दे दिया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गगनदीप सिंह ने कहा कि जैक्लिन, श्रीलंका की नागरिक हैं और 2009 से भारत में रोजगार वीजा पर रह रही हैं और इसकी समयसीमा खत्म हो गई है।

फर्नांडीज की अर्जी पर गौर करते हुए अदालत ने कहा कि वह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं और भारत में उनके कई प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हैं।

जैक्लिन के वीजा नवीनीकरण को एनओसी

अदालत ने कहा कि इस मामले में चल रही सुनवाई की कार्यवाही में प्रभावी ढंग से शामिल होने के लिए उनकी मौजूदगी जरूरी है। अदालत ने यह भी नोट किया कि उन्होंने श्रीलंकाई वाणिज्य दूतावास द्वारा पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए 20 फरवरी 2025 को उनका पासपोर्ट जारी किया था।