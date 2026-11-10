गुरुग्राम के बजघेड़ा में 15 अवैध बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए, मानेसर डिटेंशन सेंटर भेजे गए

वरूण त्रिवेदी, गुरुग्राम। गांव बजघेड़ा में अवैध रूप से रह रहे 15 बांग्लादेशी नागरिकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इनमें एक महिला भी शामिल है। पीओ स्टाफ की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर बजघेड़ा क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए सभी को पकड़ा।

प्रारंभिक जांच में इनके पास भारत में रहने के लिए वैध वीजा, पासपोर्ट अथवा अन्य आवश्यक अनुमति नहीं मिली। पुलिस ने सभी को मानेसर स्थित डिटेंशन सेंटर भेज दिया है। संदिग्धों की पहचान जारी.. पुलिस के अनुसार, पीओ स्टाफ मुख्यालय के प्रभारी पीएसआई रोहित के नेतृत्व में टीम ने गुप्त सूचनाओं के आधार पर संदिग्धों की पहचान और दस्तावेजों की जांच की। इस दौरान 15 लोगों के पास से बांग्लादेश से संबंधित पहचान पत्र और अन्य दस्तावेज मिले।