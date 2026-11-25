जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सूरजकुंड मेला परिसर में हरियाणा पर्यटन विभाग की ओर से फरवरी में आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं।

इस बार पांच से 21 फरवरी तक मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले के थीम स्टेट और पार्टनर कंट्री की भी जल्द घोषणा होने की संभावना जताई जा रही है। इस बार दो थीम स्टेट हो सकते हैं।

अरावली की वादियों में 1987 से मेले की शुरुआत हुई थी। कोरोना काल को छोड़कर हर वर्ष मेले का आयोजन किया जाता है। देश-विदेश के कलाकारों और उनकी संस्कृति से दर्शकों को रूबरू होने का अवसर मिलता है।

इस बार फरवरी महीने में मेले का 40वां संस्करण आयोजित किया जाना है। पहले सूरजकुंड मेले का आयोजन हर बार एक से 15 फरवरी तक किया जाता था, इस बार तारीखों में बदलाव करते हुए आयोजन की तारीख आगे बढ़ा दी गई है।