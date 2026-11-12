वायु प्रदूषण से गेहूं की बोआई पर संकट, किसान परेशान

जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़। ग्रामीण क्षेत्र में अब गेहूं की बोआई का मौसम चल रहा है। वायु प्रदूषण के चलते ग्रामीण क्षेत्र में धुआं की चादर छाई होने के कारण गेहूं की बोआई बुरा असर पड़ रहा है।

जिन खेतों की पलेवा की हुई है, वह पांच दिन देरी से बोए जाएंगे। सर्दी भी कम हो रही है। इसे लेकर किसान खासे चिंतित हैं।

कुछ इस तरह रहता है मौसम का मिजाज

गेहूं की बाेआई के लिए किसानों ने खेतों की पलेवा की हुई है। यदि मौसम साफ हो तो खेत पलेवा के बाद सात से आठ दिन में बोए जा सकते हैं। अब गांवों में पूरे दिन धुआं छाया रहता है। इसके चलते आसमान में बादल से छाए रहते हैं और धूप भी नरम रहती है।

यही कारण कि पलेवा पांच दिन देरी से 10 से 12 दिन में आ रही है। खेत पांच दिन देरी से बोए जा रहे हैं। गेहूं की भाैगोलिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए बोआई के समय सर्दी ज्यादा और गर्मी कम होनी चाहिए। धुआं होने के कारण मौसम ज्यादा ठंडा नहीं हो रहा है।

अभी भी मौसम में पूरी तरह से गर्मी बनी हुई है। लोग अभी भी रात के समय पंखा चला कर सौ रहे हैं। किसानों ने जो गेहूं वर्षा से बो दिए हैं, उनकी भूड़ जल्दी भरनी पड़ेगी और फुटाव पूरी तरह से नहीं हो पाएगा।