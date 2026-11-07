फरीदाबाद के सेक्टर-21सी में कुत्ते को घर के सामने शौच कराने पर खूनी विवाद, पड़ोसी ने पांच गोलियां मारकर की हत्या

हरेंद्र नागर, फरीदाबाद। सेक्टर-21सी स्थित मकान नंबर 641 में चार मंजिला भवन (स्टिल्ट प्लस फोर ) में रहने वाले दो पड़ोसियों के बीच पालतू कुत्ते को घर के सामने शौच कराने को लेकर चल रहे पुराने विवाद ने कथित तौर पर हिंसक रूप ले लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, इसी विवाद के चलते एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी परम सिंह धनखड़ की गोली मार कर हत्या कर दी। धनखड़ पर पांच गोलियां दागकर पड़ोसी फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि गोली लगने से परम सिंह धनखड़ की मौत हो गई।

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