Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

फरीदाबाद के सेक्टर-21सी में कुत्ते को घर के सामने शौच कराने पर खूनी विवाद, पड़ोसी ने पांच गोलियां मारकर की हत्या

By Jagran News Edited By: Neeraj Tiwari
Published: Sat, 07 Nov 2026 07:50 AM (GMT+05:30)

फरीदाबाद के सेक्टर-21सी में पालतू कुत्ते को घर के सामने शौच कराने के पुराने विवाद में एक पड़ोसी ने दूसरे ...और पढ़ें

दो पड़ोसियों के बीच पालतू कुत्ते को घर के सामने शौच कराने को लेकर चल रहे पुराने विवाद में ली गोली। प्रतीकात्मक तस्वीर

दो पड़ोसियों के बीच पालतू कुत्ते को घर के सामने शौच कराने को लेकर चल रहे पुराने विवाद में ली गोली। प्रतीकात्मक तस्वीर

HighLights

  1. फरीदाबाद में कुत्ते को शौच कराने पर पड़ोसी की हत्या।

  2. सेक्टर-21सी में परम सिंह धनखड़ को पांच गोलियां मारीं।

  3. पुराने विवाद के चलते आरोपी पड़ोसी फरार हुआ।

हरेंद्र नागर, फरीदाबाद। सेक्टर-21सी स्थित मकान नंबर 641 में चार मंजिला भवन (स्टिल्ट प्लस फोर ) में रहने वाले दो पड़ोसियों के बीच पालतू कुत्ते को घर के सामने शौच कराने को लेकर चल रहे पुराने विवाद ने कथित तौर पर हिंसक रूप ले लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, इसी विवाद के चलते एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी परम सिंह धनखड़ की गोली मार कर हत्या कर दी। धनखड़ पर पांच गोलियां दागकर पड़ोसी फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि गोली लगने से परम सिंह धनखड़ की मौत हो गई।

यह समाचार प्रारम्भिक सूचना और उपलब्ध आधिकारिक/ रिपोर्ट्स के आधार पर प्रकाशित किया गया है। मामले से जुड़ी जानकारियां लगातार सामने आ रही हैं। जैसे-जैसे अधिकृत पुष्टि और विस्तृत विवरण प्राप्त होंगे, खबर को अपडेट किया जाता रहेगा। पाठकों से अनुरोध है कि ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें।

यह भी पढ़ें- फरीदाबाद वाले ध्यान दें! पटाखों के लिए तैनात हुए ड्यूटी मजिस्ट्रेट, नियम तोड़ा तो रद होगा लाइसेंस और FIR

यह भी पढ़ें- फरीदाबाद में बैठकें होती रहीं, फाइलें बनती गईं लेकिन नहीं थमे हादसे; बीते 9 माह में 557 रोड एक्सीडेंट्स


देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।