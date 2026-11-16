₹1 से सगाई, मृत्यु भोज पर प्रतिबंध और किन्नरों के नेग की राशि तय, शादी-पार्टियों पर राजपूत समाज के 21 कड़े नियम

जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़ (फरीदाबाद)। सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए राजपूत समाज की ओर से एक महापंचायत का आयोजन ऊंचा गांव में किया गया। इसमें फरीदाबाद व पलवल के लोगों ने हिस्सा लिया।

पंचायत में सर्वसम्मति से 21 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें तेज संगीत पर चलने वाले गानों पर प्रतिबंध, एक रुपये से सगाई, विवाह में वधू और वर पक्ष की तरफ से अधिकतम 500-500 लोगों को निमंत्रण, मृत्यु भोज पर प्रतिबंध, विवाह समारोह में शराब के सेवन पर रोक, सेवानिवृत्ति पार्टी को भी प्रतिबंधित, विवाह समारोह दिन के समय करने को प्राथमिकता, आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध, सगाई, शादी और नवजात का चेहरा देखने के अवसर पर किन्नर समाज को अधिकतम 5100 रुपये दिए जा सकते हैं।

लोगों को करनी होगी पहल बल्लभगढ़ की पूर्व विधायक शारदा राठौर ने कहा कि पंचायत के निर्णयों से कुरीतियों पर रोक लगेगी और समाज के युवा वर्ग को नई दिशा मिलेगी। समाज सुधार के लिए समाज के अग्रणी लोगों को पहल करनी होगी।