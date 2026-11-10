सूरत की नौकरी छोड़ी, टीचर का बेटा बना देश का न्यूक्लियर साइंटिस्ट; फरीदाबाद के निशांत की Succes Story

निभा रजक, फरीदाबाद। सपने बड़े हों और उन्हें पूरा करने का जुनून हो तो गांव की छोटी-सी गलियों से निकलकर भी सफलता के बड़े आसमान तक पहुंचा जा सकता है।

तिगांव क्षेत्र के गांव सदपुरा निवासी निशांत वशिष्ठ ने अपनी मेहनत, लगन और प्रतिभा से इस बात को सच साबित कर दिखाया है। कभी किताबों के बीच बैठकर अपने भविष्य के सपने संजोने वाले निशांत आज नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र में न्यूक्लियर साइंटिस्ट के पद पर चयनित होकर नई पहचान बना चुके हैं।

केवल एक नौकरी हासिल करने की कहानी नहीं बल्कि... उनकी यह उपलब्धि केवल एक नौकरी हासिल करने की कहानी नहीं, बल्कि लक्ष्य के प्रति समर्पण और लगातार प्रयास करते रहने की प्रेरक मिसाल है। निशांत की सफलता का सफर रावल कॉन्वेंट स्कूल से शुरू हुआ। उन्होंने इसी स्कूल से दसवीं और बारहवीं की पढ़ाई की।

इसके बाद उन्होंने डॉ. बीआर अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर में केमिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान भी उन्होंने अपनी मेहनत और शैक्षणिक प्रतिभा का परिचय दिया। कठिन विषयों को समझने, लगातार अध्ययन करने और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखने का परिणाम रहा कि बीटेक में गोल्ड मेडल हासिल किया। यहीं से न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनने का ख्वाब निशांत ने देखा। परिवार का मिला सहयोग, पिता ने किया प्रेरित इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद निशांत गुजरात के सूरत स्थित कृभको में कार्यरत थे। यहां काम करने के दौरान भी उन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव को आगे बढ़ाने का प्रयास जारी रखा। इसी क्रम में उनका चयन बुलंदशहर स्थित नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र में न्यूक्लियर साइंटिस्ट के पद पर हुआ।

परमाणु ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक क्षेत्र में यह उपलब्धि उनके शैक्षणिक सफर का एक अहम पड़ाव है। निशांत की इस सफलता के पीछे परिवार का सहयोग भी महत्वपूर्ण रहा। उनके पिता विजय उर्फ बिजेंद्र कुमार शिक्षक हैं। शिक्षा के महत्व को समझने वाले पिता ने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनकी माता पूनम शर्मा गृहिणी हैं, जबकि छोटा भाई ध्रुव वशिष्ठ भी इंजीनियर है। परिवार में शिक्षा और मेहनत को महत्व देने की परंपरा ने निशांत के सपनों को नई दिशा दी।