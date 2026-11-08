एनएचएआई की लापरवाही: दिल्ली आगरा राजमार्ग पर गड्ढों से वाहन फंस रहे, जाम से लोग बेहाल

सुधीर बैसला, फरीदाबाद। लोग दिल्ली जाएं तो उन्हें टोल टैक्स देना पड़ता है, पलवल जाएं तो टोल टैक्स, गुरुग्राम जाएंगे तो भी टोल टैक्स देना ही पड़ता है। टोल का भुगतान आरामदायक सड़क, सुविधाओं की एवज में किया जाता है।

दिल्ली आगरा राजमार्ग पर स्थिति उलट है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अधीन दिल्ली आगरा राजमार्ग पर वाहन चालक अननिगत समस्याओं से रोजाना रूबरू हो रहे हैं।

एनएचएआई के अधिाकरी हें इसके जिम्मेदार

हाल ही में पैदा हुई अब एक नई समस्या ने बल्लभगढ़ की तरफ जाने वाले लोगों की हालत पतली कर रखी है। इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं, बल्कि खुद एनएचआई अधिकारी हैं।

दरअसल, एनसीबी के सामने एनएचएआइ अधिकारी सर्विस रोड को हाइवे की तरफ से चालू नहीं करना चाह रहे। यहां बल्लभगढ़ सर्विस रोड के लिए हाइवे से नया कनेक्ट दिया है। हाइवे और सर्विस रोड को जहां कनेक्ट किया है, वह हिस्सा क्षतिग्रस्त हैं।

हो रहा यातायात अवरूद्ध पानी के टैंकर यहां से गुजरते वक्त इन गड्ढों में फंसते हैं, उनसे पानी उछलकर सड़क पर बह रहा है। क्षतिग्रस्त हिस्से में गड्ढे बने हैं। गड्ढों में पानी भरता है और यातायात अवरुद्ध हो रहा है।