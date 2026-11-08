फरीदाबाद ओमेक्स स्पा विलेज में दीपावली की धूम, फेस्ट का हुआ भव्य आयोजन

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। ग्रेटर फरीदाबाद स्थित ओमेक्स स्पा विलेज सोसायटी में दीपावली फेस्ट का आयोजन किया गया। इसमें स्थानीय निवासियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, फेस्ट में लाइव बैंड की प्रस्तुति, खरीदारी के लिए लगाए गए स्टाल और विभिन्न प्रकार के लजीज व्यंजन आकर्षण का केंद्र रहे। शाम होते ही सोसायटी परिसर में लोगों की चहल-पहल बढ़ गई और पूरा माहौल उत्सवी रंग में रंग गया।