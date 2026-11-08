फरीदाबाद में कार चोरों का आतंक, अस्पताल और स्कूल के बाहर से नकदी लैपटॉप चोरी

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। शहर में कारों को निशाना बनाकर चोरी करने वाले चोर सक्रिय हैं। अलग-अलग इलाकों में खड़ी दो कारों से चोरों ने नकदी और कीमती सामान चोरी कर लिया।

सेक्टर-21बी निवासी अजय कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि छह नवंबर को वह अपनी कार से सेक्टर-16 स्थित मेट्रो अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने सुबह करीब 11:30 बजे अस्पताल के पास कार खड़ी की थी।

काफी तलाश के बाद नहीं मिला कोई सुराग

कार के हैंड रेस्ट में 50 हजार रुपये रखे हुए थे। दोपहर करीब 12:40 बजे उन्होंने अपने कर्मचारी प्रवीण को कार से बैग लाने के लिए कहा। कर्मचारी बैग निकालने के बाद कार लाक करना भूल गया। इसके बाद अजय कुमार दोपहर करीब तीन से चार बजे के बीच वापस पार्किंग में पहुंचे तो कार से 50 हजार रुपये गायब मिले।