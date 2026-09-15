मोहना एलिवेटेड मार्ग का रास्ता साफ, पेयजल लाइन बदलने का काम शुरू; दिसंबर तक पूरा होगा 225 करोड़ का प्रोजेक्ट

जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़ (फरीदाबाद)। दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की सीधी और सुगम कनेक्टिविटी के लिए बन रहे मोहना एलिवेटेड मार्ग में बाधा बनी पेयजल लाइन को बदलने के लिए अर्थमूवर से खोदाई का काम शुरू हो चुका है।

लाइन बदलने के बाद ही जैन कालोनी की गली से लेकर कल्पना चावला सिटी के पार्क के बीच में पिलर बनाने का काम शुरू हो जाएगा। इस काम के पूरे होने के बाद ज्यादातर काम पिलर के ऊपर किया जाएगा। दिसंबर के अंत तक मार्ग को तैयार करने की डेडलाइन है।

225 करोड़ की लागत से बन रहा है कॉरिडोर लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) 225 करोड़ रुपये की लागत से मोहना रोड को एलिवेटेड मार्ग बना रहा है। मार्ग पर 90 पिलर बनाए जाने हैं। ज्यादातर पिलर बन चुके हैं। जैन कालोनी की गली से लेकर कल्पना चावला सिटी पार्क तक पिलर बनाने का काम पिछले छह महीने से रुका हआ है।

डेड लाइन दिसंबर पीडब्ल्यूडी के अधीक्षक अभियंता मनोज ओला ने फरीदाबाद के पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को एलिवेटेड मार्ग को बनाने की अंतिम डेड लाइन दिसंबर-2026 दी है। विभागीय अधिकारियों ने इस डेड लाइन तक पूरा करने का भी आश्वासन दिया हुआ है। कार्य में यह पाइप लाइन सबसे बड़ी बाधा बनी हुई थी, जो अब दूर हो गई है।