अल फलाह मेडिकल कॉलेज में सीनियर छात्रों ने की MBBS छात्र की रैगिंग, पीड़ित ने प्रबंधन पर भी लगाए गंभीर आरोप

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सफेदपोश आतंक को लेकर एक साल पहले देशभर में चर्चा में रहे अल फलाह मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस प्रथम वर्ष के एक छात्र ने कॉलेज के सीनियर विद्यार्थियों पर लगातार रैगिंग करने, धमकाने और शारीरिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं।

पीड़ित छात्र पराग दीक्षित के मुताबिक, 12 से 15 अक्टूबर के बीच कॉलेज के सीनियर विद्यार्थियों ने उसके साथ लगातार रैगिंग की। इस दौरान उसे धमकाया गया और विद्यार्थियों की भीड़ ने उसे घेर लिया। लगातार हो रहे उत्पीड़न से परेशान होकर उसने राष्ट्रीय एंटी रैगिंग हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायत वापस लेने का बनाया दबाव छात्र का आरोप है कि हेल्पलाइन पर शिकायत करने की जानकारी मिलने के बाद प्रबंधन ने उस पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया गया। उसे डराया गया कि यदि उसने शिकायत वापस नहीं ली तो उसका परीक्षा परिणाम प्रभावित हो सकता है और उसका मेडिकल करियर बर्बाद कर दिया जाएगा।

सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना दबाव में आकर उसने शिकायत वापस ले ली, लेकिन इसके बाद भी उसे राहत नहीं मिली। पराग दीक्षित ने आरोप लगाया कि 21 अक्टूबर को उसके साथ फिर शारीरिक उत्पीड़न किया गया। इस दौरान एक सीनियर विद्यार्थी ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसके साथ मारपीट की।