हरियाणा पर्यटन निगम में 95.55 लाख रुपये के गबन का आरोप, फर्जी सिग्नेचर वाले 145 चेक जांच के दायरे में

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। हरियाणा पर्यटन निगम के होटल राजहंस और सनबर्ड टूरिस्ट रिजाॅर्ट के बैंक खातों से फर्जी हस्ताक्षर के जरिए करीब 95.55 लाख रुपये की सरकारी धनराशि निकालने का मामला सामने आया है। इस संबंध में सूरजकुंड थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर धोखाधड़ी और आपराधिक गबन से संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

महाप्रबंधक को शामिल कर कमेटी गठित की होटल राजहंस के सहायक महाप्रबंधक एवं फरीदाबाद जोन के जोनल हेड हरविंदर सिंह यादव ने शिकायत में बताया कि वर्ष 2025 में पर्यटन विभाग के अलग-अलग काॅम्प्लेक्स से फर्जी चेक जारी कर सरकारी धनराशि निकाले जाने की जानकारी सामने आई थी। इसके बाद पर्यटन विभाग चंडीगढ़ की ओर से मामले की जांच के लिए मुख्य लेखा अधिकारी, मुख्य अभियंता और महाप्रबंधक को शामिल करते हुए एक कमेटी गठित की गई थी।

फर्जी हस्ताक्षर कर रकम अन्य खातों में ट्रांसफर की कमेटी ने तीन अगस्त 2026 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसमें वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के दौरान फरीदाबाद स्थित दोनों पर्यटन इकाइयों के बैंक खातों से संदिग्ध लेनदेन सामने आने की बात कही गई। आरोप है कि चेक पर अधिकृत अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर कर रकम अन्य खातों में ट्रांसफर की गई।