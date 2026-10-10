दिल्ली विरोध प्रदर्शन के कारण फरीदाबाद-दिल्ली बॉर्डर सील, घंटों तक जाम में फंसे रहे लोग

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। राजधानी में शनिवार को कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के कारण शुक्रवार रात से फरीदाबाद की ओर से दिल्ली में प्रवेश करने वाले सभी बार्डर सील कर दिए गए।

फरीदाबाद सीमा के सात बार्डर पर नाकाबंदी की गई थी। प्रत्येक नाके पर एक एसीपी, दो निरीक्षक व 30 पुलिसकर्मी तैनात रहे।

सघन जांच के कारण भीषण ट्रैफिक जाम

नाकाबंदी व सघन जांच के चलते बदरपुर-फरीदाबाद बार्डर पर शनिवार सुबह भीषण ट्रैफिक जाम लग गया। सुबह नौकरी व अन्य काम-धंधे पर निकले लोग फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड, फरीदाबाद-दिल्ली मथुरा रोड, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर जाम में फंस गए। चेकिंग के कारण लोगों को नाके से निकलने में काफी वक्त लगा।

कई लोकल ट्रेनें रद दिल्ली की ओर जाने वाली लोकल एवं लंबी दूरी की ट्रेनों को रद कर दिया गया। राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के कर्मचारियों ने प्लेटफार्म व रेलवे परिसर में सुरक्षा चौकसी बढ़ा रखी थी।राज्य परिवहन निगम की बसें तो चलीं लेकिन दिल्ली जाने वाली सवारियां बहुत कम थीं।

रेलवे पर भी पड़ा प्रदर्शन का असर फरीदाबाद से होकर दिल्ली जाने वाली वाली सात ट्रेनों को रद किया गया है। इंदौर से नई दिल्ली आने वाली ट्रेन संख्या 12415, इसकी वापसी सेवा 12416 शामिल है। इसके अलावा जबलपुर से हजरत निजामुद्दीन आने वाली ट्रेन संख्या 12189 और इसकी वापसी सेवा 12190 सूची में शामिल है।