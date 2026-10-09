फरीदाबाद: 'दुर्घटना से देरी बेहतर', सिटी बस सेवा शुभगमन का सुरक्षा ऑडिट होने पर बोले यात्री

मैं बल्लभगढ़ तिरखा कालोनी से आया हूं और मुझे बाईपास से सेक्टर-30 पुलिस लाइन के पास जाना है। यहां पर आया तो पता चला की सिटी बस सेवा शुभगमन बंद हैं। बताया गया है कि बसों की सुरक्षा की दृष्टि से इंजीनियर जांच कर रहे हैं। यह जांच होना जरूरी है।- चीटू कुमार



मंझावली रूट पर सिटी बस सेवा शुभगमन ही सबसे अच्छा साधन है। इन को आग जैसी घटना को देखते हुए बस बनाने वाली कंपनी के इंजीनियर जांच कर रहे हैं। यह अच्छा है। अब कुछ देर अवश्य परेशानी होगी। लेकिन, दुर्घटना घटने से तो अच्छा यह देरी होना है।- राजकुमार



ग्रेटर फरीदाबाद जाने के लिए बल्लभगढ़ से सिटी बस सेवा ही सबसे उपयुक्त साधन है। बसों के बंद होने से अब ऑटो में बैठ कर जाना पड़ेगा। बस 10 या 15 रुपये टिकट का लेती है और ऑटो तो थोड़ी-सी दूरी का 20 रुपये किराया लेता है। लेकिन जाना है तो किराया देना पड़ेगा।- महेश कुमार