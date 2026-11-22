निभा रजक, फरीदाबाद। ग्रेटर फरीदाबाद में विकास के दावों के बीच बुनियादी सुविधा की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जहां दो साल पहले पानी की पाइपलाइन तो बिछा दी गई, लेकिन आज तक उससे एक बूंद पानी नहीं पहुंचा।

सेक्टर-78 स्थित ओमेक्स स्पा विलेज और न्यू हाइट्स सोसायटी के करीब सात सौ परिवार मजबूरी में बोरवेल का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पानी का टीडीएस एक हजार से 1500 तक बताया जा रहा है। समस्या की सुनवाई नहीं कर रहे अधिकारी इस पानी के इस्तेमाल से निवासी त्वचा संबंधी समस्याओं, बाल झड़ने और घरेलू उपकरणों के खराब होने की समस्या से जूझ रहे हैं। बार-बार मांग के बाद भी फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एफएमडीए) के अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं।



स्थानीय निवासी एसएस नरूला, प्रणय जैन, डॉ. योगेश शर्मा, विजय मल्होत्रा और न्यू हाइट्स के उप प्रधान गौरव सिंघल ने बताया कि करीब दो साल पहले पानी की सप्लाई के लिए एफएमडीए की ओर से पाइपलाइन बिछाई गई थी।

उस समय उम्मीद जगी कि घरों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचेगा। लेकिन पाइपलाइन बिछाने के बाद भी नियमित जलापूर्ति शुरू नहीं हो सकी। दोनों सोसायटी के लोग बोरवेल के पानी पर निर्भर हैं। दोनों सोसायटी में कुल 11 टावर हैं, यहां फ्लैट्स की कीमत डेढ़ करोड़ तक हैं। प्रतिदिन आठ से नौ लाख लीटर पानी की डिमांड होती है।

पानी की गुणवत्ता ने बढ़ाई लोगों की चिंता स्थानीय निवासी आरके भाटिया, नलिन बिलोचन झा, अशोक त्यागी, लोकेश चावला और शिवचरण सिंह के अनुसार बोरवेल के पानी का टीडीएस 1500 से अधिक तक रहता है। पानी को इस्तेमाल करने से पहले प्यूरीफायर से साफ करना पड़ता है।

पानी की गुणवत्ता के कारण त्वचा संबंधी परेशानियां हो रही हैं और बाल झड़ने की शिकायतें भी बढ़ रही हैं। पानी में घुले अधिक खनिजों और गंदगी के कारण नल और वाटर प्यूरीफायर भी जल्दी खराब हो रहे हैं। इससे परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है।

भूजल दूषित होने के पीछे टैंकर माफिया बड़ी वजह स्थानीय निवासी योगेश धारीवाल, अभिषेक पांडेय, आरके गुप्ता और कोमेश सिंह ने बताया कि क्षेत्र में कुछ जगहों पर टैंकर संचालक अवैध तरीके से सीवर का पानी खपा रहे हैं। इससे भूजल के दूषित होने का खतरा बढ़ रहा है। यदि इस तरह की गतिविधियों पर समय रहते रोक नहीं लगाई गई तो आने वाले समय में पेयजल संकट और गंभीर हो सकता है।