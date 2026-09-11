ग्रेटर फरीदाबाद में करोड़ों की Master Road पर रात होते ही छा जाता है अंधेरा, बेसहारा पशु भी बढ़ा रहे खतरा

प्रवीन कौशिक, फरीदाबाद। ग्रेटर फरीदाबाद को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के दावे शाम ढलते ही खोखले नजर आने लगते हैं। ग्रेटर फरीदाबाद की कई मास्टर रोड पर दिन ढलते ही अंधेरा छा जाता है। कहीं सड़क की हालत जर्जर है तो कहीं बेसहारा पशु सड़क के बीचोंबीच डेरा जमाए बैठे रहते हैं।

ऐसे में इन सड़कों से गुजरने वाले हजारों वाहन चालकों के लिए सफर जोखिम भरा बन जाता है। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि अंधेरे में सड़क पर बैठे पशु और जर्जर हिस्से दूर से दिखाई नहीं देते। अचानक सामने आए पशुओं को बचाने के प्रयास में वाहन चालक संतुलन खो सकते हैं।

वहीं, सड़क पर बने गड्ढे और टूटे हिस्से भी हादसों का कारण बन रहे हैं। दैनिक जागरण अपने अभियान वादे बनाम हकीकत के तहत आज जर्जर सड़क और अंधेरे के बारे में आपको बता रहा है। तीन लाख लोग रह रहे सोसायटी में ग्रेटर फरीदाबाद में इस समय 35 से अधिक सोसायटी में तीन लाख से अधिक लोग रह रहे हैं। लगातार रिहायश बढ़ रही है। आसपास 19 गांव भी हैं। अन्य गांव के लोग भी मास्टर रोड से आवागमन करते हैं। इसलिए यहां मास्टर रोड पर वाहनों का खूब दबाव रहता है।

बेसहारा पशुओं से खतरा सड़कों पर अब बेसहारा पशुओं की संख्या बढ़ गई है। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार रोज 10 हजार बेसहारा पशु सड़कों पर रहते हैं लेकिन इससे कहीं अधिक इनकी संख्या रहती है। अंधेरे में सबसे अधिक खबरात बेसहारा पशुुओं से ही रहता है। अचानक सामने आने से वाहन चालक संतुलन खो बैठता है। फिर या तो इससे टकराकर या फिर बचाव में कहीं और दुर्घटना को अनजाम दे देता है।