33 मंजिल तक ऊंची इमारतें, लेकिन 10वीं मंजिल तक भी नहीं पहुंचता दमकल का इंतजाम; ग्रेटर फरीदाबाद में खतरा

ग्रेटर फरीदाबाद की अलग-अलग सोसायटी के आगजनी की घटनाएं कई बार सामने आ चुकी हैं। आग लगने पर समय पर मदद नहीं मिल पाती है। ग्रेटर फरीदाबाद अलग से फायर स्टेशन होना चाहिए।

-निर्मल कुलश्रेष्ठ, पूर्व प्रधान, पार्क ग्रेड्यूरा सोसायटी।

फायर सेफ्टी के नाम पर सिर्फ खानापूरी होती है। सरकार को हाइड्रोलिक मशीन देनी चाहिए। ग्रेटर फरीदाबाद में बहुमंजिला इमारतों और लोगों की संख्या बढ़ रही है, लाखों लोगों के सुरक्षा का सवाल है।

-राजू वर्मा।

ग्रेटर फरीदाबाद की आबादी के अनुसार फायर स्टेशन की मांग अधिकारियों और सरकार से की गई है, लेकिन घोषणाएं सिर्फ कागजों तक सीमित हैं। कोई सुनवाई नहीं हो सकी है।

-डा. संजय गर्ग।

फायर स्टेशन भी ग्रेटर फरीदाबाद से करीब 10 किलोमीटर दूर हैं, ऐसे में आपातकालीन स्थिति में जब तक मदद के लिए दमकल की गाड़ियां पहुंचती हैं, तब तक काफी नुकसान हो चुका होता है।

-दीपा सक्सेना।

फायर सेफ्टी उपकरणों की आडिट को लेकर भी अधिकारी गंभीर नहीं है। फायर सेफ्टी विभाग के अधिकारी आते हैं और जांच के नाम पर खानापूरी करते चले जाते हैं। लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है।

- एडवोकेट ज्ञानेंद्र खटाना।

सोसायटी में सुरक्षा के प्रबंध आरडब्ल्यूए की ओर से किए गए हैं। हर महीने फायर सेफ्टी उपकरणों की जांच से लेकर जरूरत अनुसार मरम्मत कराई जाती है। निवासियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, अधिकारियों से समय पर मदद नहीं मिल पाती है।

-आकाशदीप पटेल, आरपीएस सवाना।

मार्च में हैबिटेट सोसायटी में आग के कारण पांच फ्लैटों को नुकसान हुआ था। फायर सेफ्टी की टीम पहुंचने से पहले ही लोगों ने आग पर काबू पा लिया था। विभाग की ओर से समय पर मदद नहीं मिलती है।

-राधेश्याम गर्ग, सेक्टर-88।

ग्रेटर फरीदाबाद में आगजनी से बचाव के प्रबंध बेहद चिंताजनक है। शहर की एक बड़ी आबादी डर के साये में रह रही है। अधिकारियों को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

-पंकज शर्मा, आरपीएस सवाना।

हाइड्रोलिक प्लेटफार्म के लिए टेंडर लगा दिया है। इसके बाद कार्रवाई बढ़ेगी। पूरी कोशिश है कि अगले साल में यह प्लेटफार्म यहां आ जाए।

- यादवेंद्र शर्मा, अग्निशमन अधिकारी