फरीदाबाद में बढ़ता कूड़े का पहाड़, बेहाल लोग और उदासीन जिम्मेदार अधिकारी

कूड़े की वजह से परेशान लोगों का कहना है कि अगर पार्षदों ने मामले को लेकर गंभीरता दिखाई तो शायद हालत कुछ बेहतर हो सकते थे, क्योंकि पार्षदों को अपने वार्ड की स्थिति में पूरी जानकारी होती है।

सदन की बैठक नहीं होने का नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि सदन की बैठक में अन्य मुद्दों के साथ सफाई को लेकर भी चर्चा होती। आयुक्त के सामने पार्षदों ने जरूर बढ़ती गंदगी के मुद्दे को रखा था। लेकिन उस पर भी कार्रवाई नहीं की गई।--रवि कश्यप, पार्षद



मेरे वार्ड में नहर के किनारे कचरा जमा हुआ है। मेरे वार्ड में पांच गांव आते हैं। उन सभी में मशीन से सफाई करवाई जा रही है। सदन की बैठक में कई सारे मुद्दों का समाधान हो जाता है। सफाई को लेकर भी उस पर विस्तार से चर्चा होती।--मनोज वशिष्ठ, पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड-38



तीन बार सदन की बैठक आयोजित कराने के लिए निगम सचिव, मंडलायुक्त को पत्र लिखा गया। निगम सचिव ने मेयर को भी इस बारे में सूचित किया। लेकिन मेयर ऑफिस से कोई जवाब नहीं आया। हर बार बताया गया कि मेयर व्यस्त हैं। अब शहर की खराब स्थिति को लेकर सभी पार्षद एकजुट होकर निगम आयुक्त से मिले हैं। उम्मीद है कि केंद्रीय मंत्री के दखल के बाद कुछ सुधार नजर आएगा।- अजय बैसला, पार्षद, वार्ड-29

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