महिला को महंगा पड़ा इंस्टाग्राम पर दोस्ती करना, गंवा बैठी 18 लाख रुपये, अब सलाखों के पीछे आरोपी

हरेंद्र नागर, फरीदाबाद। अमेरिका से गिफ्ट भेजने का झांसा देकर साइबर ठगों ने बल्लभगढ़ निवासी एक महिला से 18 लाख रुपये ठग लिए।

आरोपितों ने पहले इंस्टाग्राम पर महिला से दोस्ती की और फिर गिफ्ट भेजने की बात कहकर कस्टम अधिकारी बनकर अलग-अलग शुल्क के नाम पर रकम वसूल ली।

कई आरोपी गिरफ्तार

इस मामले में कार्रवाई करते हुए साइबर थाना बल्लभगढ़ की टीम ने उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के रहने वाले रिंकू, अभिषेक और पवन को गिरफ्तार किया है।

पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, महिला ने शिकायत में बताया कि 15 अक्टूबर 2026 को इंस्टाग्राम पर एक युवक की आईडी से उसे संदेश आया। बातचीत बढ़ने पर दोनों ने वाट्सएप नंबर साझा कर लिए। दो-तीन दिन बाद युवक ने अमेरिका से गिफ्ट भेजने की बात कही।

18 लाख रुपये करा लिए ट्रांसफर.. अगले दिन महिला के पास एक अनजान नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को मुंबई एयरपोर्ट का कस्टम अधिकारी बताया और गिफ्ट छुड़ाने के लिए 15 हजार रुपये टोकन मनी मांगी। इसके बाद अलग-अलग शुल्क बताकर कई ट्रांजेक्शन के जरिए 18 लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए।