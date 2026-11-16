शहरीकरण ने छीने खाली भूखंड, ग्रेटर फरीदाबाद में घरों में बन रहे छठ घाट

सुधीर बैसला, फरीदाबाद। बढ़ते शहरीकरण के कारण अब खाली भूखंड दिखाई नहीं पड़ते। एक दशक में कुछ ऐसा ही नजारा ग्रेटर फरीदाबाद (ग्रेफ) में दिखाई पड़ता है।

सेक्टर-75 से सेक्टर-89 तक बीपीटीपी के अधीन वाले इन 15 सेक्टरों में बहुमंजिला इमारत और गेटेड सोसायटी तो बनीं लेकिन न पार्क विकसित किए, न सामुदायिक स्थल छोड़े।

इस वजह से उदास हो जाते पूर्वांचली समाज के लोग

हर साल जैसे ही छठ महापर्व का महीना नजदीक आता है, तब ग्रेफ में रहने वाले असंख्य पूर्वांचली समाज के लोग छठ घाट की कमी के कारण उदास दिखाई देते हैं।

छठ घाट न होने के कारण मजबूरी में अनेक लोग अपने फ्लैट में प्लास्टिक के पूल और छत पर छठ पूजन के लिए छोटे टब या होदी बनाकर पूजन-अर्चन कर रहे हैं। बीपीटीपी के सेक्टर-76 इलिट फ्लोर्स में बड़ी संख्या में पूर्वांचली समाज के लोग निवास करते हैं।

इन्होंने एक फ्लैट की सेकेंड फ्लोर की छत पर पानी की होदी बना रखी है। छठ पूजन से पहले हर वर्ष इस होदी की साफ सफाई, लिपाई-पुताई करते हैं। इस तरह से कर रहे छठ पूजा होदी में स्वच्छ पानी भरकर फिर संपूर्ण छठ पूजा की जाती है। ग्रेफ में अकेले ये लोग नहीं बल्कि सभी 15 सेक्टरों में इसी तरह अनेक श्रद्धालु अपने फ्लैट के अंदर और छतों पर छठ घाट (पनघट) बनाकर पूजन करते हैं।