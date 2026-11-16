बल्लभगढ़ और फरीदाबाद में प्रदूषण का स्तर कम, लोगों ने ली राहत की सांस

दीपक पांडेय, फरीदाबाद। बल्लभगढ़ और फरीदाबाद के लोगों को रविवार को जहरीली हवा में थोड़ी राहत मिली। रविवार को बल्लभगढ़ का पीएम 10 का स्तर 284 और फरीदाबाद का एक्यूआई 265 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर रहा।

सुबह के समय हल्की बूंदाबांदी और हवा चलने के कारण प्रदूषण के स्तर में गिरावट आई। इसके साथ ही अवकाश का दिन होने के कारण सड़कों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति नहीं रही।

फिर से बढ़ सकता है प्रदूषण..

हालांकि सोमवार को छठ महापर्व के समापन के बाद फिर से प्रदूषण स्तर बढ़ने का अंदेशा जताया जा रहा है।

फरीदाबाद में पिछले कई दिनों से प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। इसमें भी बल्लभगढ़ क्षेत्र सबसे अधिक प्रदूषित बना हुआ है। बल्लभगढ़ क्षेत्र में पिछले करीब 11 दिनों से एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है।