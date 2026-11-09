लकड़पुर इंडस्ट्रियल एरिया में बड़ा हादसा, पेड़ से टकराने के बाद रेलवे इंजन से भिड़ा ट्रक, ड्राइवर समेत दो लोग घायल

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। लकड़पुर इंडस्ट्रियल एरिया में रविवार रात को एक ट्रक रेलवे के मैकेनिकल इंजन से टकरा गया। हादसे में कंटेनर चालक और एक बाइक सवार घायल हो गए।

टक्कर इतनी जोरदार थी कि कंटेनर का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक केबिन में फंस गया। असपास मौजूद लोगों ने काफी मशक्कत के बाद चालक को केबिन से बाहर निकाला। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।

रेलवे ट्रैक पर खड़े मैकेनिकल इंजन से भिड़ंत पुलिस के मुताबिक, रविवार की रात को एक ट्रक लकड़पुर इंडस्ट्रियल एरिया के रास्ते से गुजर रहा था। अंधेरा होने के कारण चालक को सड़क किनारे खड़ा पेड़ नहीं दिखा। कंटेनर पहले पेड़ से टकराया और फिर बेकाबू होकर आगे बढ़ गया। इसके बाद अनियंत्रित होकर आगे बढ़ा और प्लेसर इंडिया कंपनी के बाहर रेलवे ट्रैक पर खड़े एक मैकेनिकल इंजन से भिड़ गया।