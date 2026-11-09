बदरपुर बॉर्डर पर अनियंत्रित होकर पलटा तेज रफ्तार ऑटो, युवक की मौत; परिवार के चार सदस्य घायल

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। बदरपुर बार्डर पर तेज रफ्तार ऑटो के पलटने से युवक की मौत हो गई। जबकि महिला और उसके तीन बच्चे घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए बादशाह खान अस्पताल में भर्ती कराया गया।

हादसे के बाद आटो चालक मौके से फरार हो गया। सराय थाना पुलिस ने मामला दर्ज करके चालक की तलाश शुरू कर दी है।

मैनपुरी जिले का रहने वाला था परिवार

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के नंगला खीरी के रहने वाले जावेद दिल्ली में मजदूरी करते थे। वह अपनी पत्नी बबली और तीन बच्चों के साथ काम के सिलसिले में दिल्ली आए थे।