फरीदाबाद सेक्टर 21डी में सीवर लाइन के बाद सड़कें बदहाल, लोग परेशान

निभा रजक, फरीदाबाद। नगर निगम अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा सेक्टर-21डी के निवासियों को भुगतना पड़ रहा है।

यहां सीवर पाइपलाइन डालने का काम पूरा हुए करीब छह महीने बीत चुके हैं, लेकिन पाइपलाइन डालने के लिए खोदी गई सड़कों की मरम्मत नहीं कराई गई है। जिससे सड़कें कीचड़ और फिसलन से भरी हुई हैं। साथ ही गड्ढे सड़क हादसे का कारण बन रहे हैं। हालात यह है कि लोगों का घर से निकलना तक मुश्किल हो रहा है।

अधिकारियों की लापरलाही लोगों के लिए समस्या आरडब्ल्यूए प्रधान संजय शुक्ला और स्थानीय निवासियों ने बताया कि मकान नंबर 390 से 401 तक के परिवारों को ज्यादा दिक्कत हो रही है। अधिकारी और ठेकेदार की लापरवाही आम जनता के लिए परेशानी का सबब बन रही है।