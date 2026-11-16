फरीदाबाद में पौने दो करोड़ से बनी सड़क 2 महीने में ही जांच में फेल, गुणवत्ता पर उठे सवाल

दीपक पांडेय, फरीदाबाद। फरीदाबाद में सड़कों की गुणवत्ता को लेकर केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर की ओर से सवाल उठाने के बाद भी ठेकेदारों और अधिकारियों की लापरवाही सामने आ रही है।

दो माह पहले ही पौने दो करोड़ से बनी सड़क के सैंपल फेल हो गए। जिसके बाद नगर निगम की ओर से संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी किया गया है। हालांकि, निगम की ओर से अभी ठेकेदार को केवल 20 प्रतिशत ही भुगतान किया गया है।

डबुआ कॉलोनी में 17 नंबर चुंगी से नवादा गांव तक करीब एक किलोमीटर की आरएमसी सड़क का निर्माण किया गया था। यह सड़क पिछले काफी समय से खराब पड़ी थी। अधिकारियों से जानकारी मांगी सड़क निर्माण के दौरान ही लोगों द्वारा उसकी गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए गए थे। लेकिन निगम की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद आरटीआइ एक्टिविस्ट की ओर से भी सड़क निर्माण को लेकर अधिकारियों से जानकारी मांगी गई।

इसके साथ सड़कों के सैंपल को लेकर जानकारी मांगी गई थी। जिसके बाद नगर निगम अधिकारियों ने सड़क के सैंपल करवाकर जांच के लिए भेजे। जो फेल पाए गए। अब सैंपल फेल पर ठेकेदार को नोटिस भेजकर उससे जवाब मांगा गया है। उसका भुगतान भी रोक लिया गया है।