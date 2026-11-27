जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद जिले में 69 सरकारी राशन के नए डिपो लाइसेंस देने के लिए आवेदन मांगे जाने की तिथि बुधवार को समाप्त हो गई। नए लाइसेंस के आवेदन की अंतिम तिथि पहले दस नवंबर निर्धारित की गई थी। इस दौरान सर्वर में दिक्कत आने के कारण इस तिथि को बढ़ाकर 25 नवंबर किया गया था।

बुधवार को निर्धारित तिथि समाप्त होने के बाद अब आवेदन पोर्टल को बंद कर दिया गया है। अब तक आए आवेदनों के दस्तावेजों की जांच के बाद जल्द ही आवंटन प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। 23 डिपो महिलाओं के लिए आरक्षित बता दें, इस बार डिपो आवंटन पॉलिसी के तहत 46 सरकारी राशन डिपो महिला-पुरुष दोनों ले सकेंगे, जबकि 23 डिपो महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं।। सरकार की ओर से 33 प्रतिशत महिला आरक्षण नीति के तहत महिलाओं को अतिरिक्त मौका मिल पा रहा है।