फरीदाबाद में रेलवे यार्ड बना 'प्रदूषण बम', न पानी का छिड़काव, न धूल पर लगाम; लोगों का फूटा गुस्सा

प्रवीन कौशिक, फरीदाबाद। फरीदाबाद शहर में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन बल्लभगढ़ का रेलवे यार्ड इन दावों की हकीकत बयां कर रहा है। यहां रोजाना धुएं का घना गुबार उठता रहता है।

यार्ड से उठता धुआं आसपास के इलाकों में फैल रहा है, जिससे सैकड़ों परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि यार्ड और उसके आसपास का पूरा क्षेत्र धुंध और धुएं की चादर में लिपटा नजर आता है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि रेलवे यार्ड में धूल और धुएं को नियंत्रित करने के लिए नियमित रूप से पानी का छिड़काव नहीं किया जाता। यदि पानी का छिड़काव कराया जाए तो धूल के उड़ने पर काफी हद तक रोक लग सकती है।