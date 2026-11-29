जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसवी एंड एसीबी) ने धौज थाने में तैनात PSI प्रदीप कुमार को 25 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है।

आरोप है कि वह एक मुकदमे में शिकायतकर्ता के परिवार के सदस्यों को परेशान न करने के बदले अतिरिक्त रिश्वत मांग रहा था। शिकायतकर्ता के मुताबिक, आरोपित इससे पहले भी उससे 28 हजार रुपये ले चुका था।

परेशान न करने के एवज में मांगे रुपये

एसीबी को शिकायत देने वाले व्यक्ति के खिलाफ धौज थाने में मुकदमा दर्ज है। इस मामले में सब इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार जांच अधिकारी के रूप में तैनात था।

आरोप है कि उसने शिकायतकर्ता से परिवार के सदस्यों को मामले में परेशान न करने की एवज में 25 हजार रुपये की अतिरिक्त रिश्वत मांगी थी।

योजनाबद्ध तरीके से बिछाया जाल

शिकायत के आधार पर एसवी एंड एसीबी की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की। टीम ने सब इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार को 25 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया।

इस कार्रवाई में एसवी एंड एसीबी यूनिट पलवल के प्रभारी इंस्पेक्टर राजकुमार ने ट्रैप का नेतृत्व किया।

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