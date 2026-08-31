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1 सितंबर से फरीदाबाद वालों को झटका! प्रॉपर्टी टैक्स और पानी के बिल में बढ़ोतरी, जानें पूरी डिटेल

By Deepak Pandey Edited By: Sonu Suman
Updated: Mon, 31 Aug 2026 03:42 PM (IST)

फरीदाबाद में 1 सितंबर से प्रॉपर्टी टैक्स और सीवर-पानी के बिलों का बोझ बढ़ जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्टर रेट के ...और पढ़ें

फरीदाबाद में 1 सितंबर से लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स और पानी का बढ़ा हुआ बिल देना होगा।

फरीदाबाद में 1 सितंबर से लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स और पानी का बढ़ा हुआ बिल देना होगा।

HighLights

  1. आज से फरीदाबाद में प्रॉपर्टी टैक्स और पानी बिल बढ़ेगा।

  2. प्रॉपर्टी टैक्स अब कलेक्टर रेट के आधार पर निर्धारित होगा।

  3. पानी के रेट 14 साल बाद 200% तक बढ़ाए गए।

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। औद्योगिक नगरी के लोगों की जेब पर एक सितंबर से प्रॉपर्टी टैक्स और सीवर पानी बिल का बोझ बढ़ जाएगा, क्योंकि सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अब दोनेां की कीमत पहले से अधिक चुकानी होगी।

कलेक्टर रेट के हिसाब से अब प्रॉपर्टी टैक्स जोड़ा जाएग। यानि कि अगर दो कॉलोनियों में कलेक्टर रेट अलग-अलग है, तो वहां पर स्थित एक आकार के मकानों पर भी अलग-अलग टैक्स लगाया जाएगा। जहां पर कलेक्टर रेट अधिक होगा, वहां पर प्रॉपर्टी टैक्स अधिक वसूला जाएगा। इसके साथ ही 14 साल बाद पानी के रेट भी रिवाइज किए गए है, जो एक सिंतबर से लागू हो जाएंगे। पानी के रेट में 200 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की गई है।

शहर में अलग इतनी प्रॉपर्टी यूनिट

श्रेणी संख्या
इंडस्ट्री 17,082
खाली प्लाट 1,41,982
विशेष प्रॉपर्टी 2,543
कर्मिशयल 50,810
संस्थान 4,261
कृषि भूमि 13,819
मिक्स यूज 53,072
कुल यूनिट 7,38,447
श्रेणी संख्या
आवासीय 1,69,486
वाणिज्यिक 19,465
औद्योगिक 7,681
संस्थागत 1,701
खाली प्लाट 14,445
कृषि 604
विशेष प्लाट 1,169
मिक्स यूज 20,062
कुल संपत्तियां 2,34,613

नगर निगम का पिछले 5 वर्षों में जमा टैक्स

वित्तीय वर्ष जमा टैक्स (करोड़ ₹)
2026-27 100
2025-26 81
2024-25 75
2023-24 79
2022-23 45
 
पानी की खपत दर (प्रति किलोलीटर)
0 से 10 किलोलीटर तक कोई चार्ज नहीं (मुफ़्त)
10 से 20 किलोलीटर तक ₹ 6.00
20 से 30 किलोलीटर तक ₹ 9.50
30 किलोलीटर से अधिक ₹ 12.00
बिना मीटर वाले कनेक्शन
मासिक शुल्क सीमा ₹ 175 से ₹ 850 तक
 
विवरण आंकड़ा
जिम्मेदारी व व्यवस्था
पानी आपूर्ति की जिम्मेदारी वाले विभाग 02 विभाग
बूस्टर से सप्लाई 69 बूस्टर
बूस्टिंग स्टेशनों की कुल क्षमता 163 एमएलडी
एक बूस्टर की क्षमता 20 लाख लीटर
रेनीवेल से एफएमडीए बूस्टर तक पानी 22 रेनीवेल
मांग व आपूर्ति
पानी की कुल मांग 379 एमएलडी
वर्तमान पानी की आपूर्ति 283 एमएलडी
आपूर्ति में कमी (गैप) 96 एमएलडी
कनेक्शन की स्थिति
वैध कनेक्शन 2.40 लाख
अवैध कनेक्शन 2.60 लाख
अन्य जानकारी
सैंपलिंग का आदेश जारी 08 माह पहले
कमेटी में अधिकारी 03 अधिकारी
 
वित्तीय वर्ष वसूली (करोड़ ₹)
2026-27 26
2025-26 21
2024-25 19
2023-24 17
2022-23 11

सीवर व्यवस्था व ट्रीटमेंट

प्रतिदिन की स्थिति
विवरण आंकड़ा
नेटवर्क व डिस्पोजल
कुल सीवर लाइन 1,734 किलोमीटर
कुल डिस्पोजल 54
नगर निगम के अधीन 35
एफएमडीए की देखरेख 19
सीवर पानी व ट्रीटमेंट क्षमता
प्रतिदिन निकलने वाला सीवर पानी 379 एमएलडी
ट्रीटमेंट क्षमता 315 एमएलडी
क्षमता में कमी (गैप) 64 एमएलडी
ट्रीटमेंट प्लांट (स्थान अनुसार)
प्रतापगढ़ 100 एमएलडी
मिर्जापुर 80 एमएलडी
बादशाहपुर 30 एमएलडी
सेक्टर-21ए 10 एमएलडी
एचएसवीपी 7.5 एमएलडी
 