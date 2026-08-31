1 सितंबर से फरीदाबाद वालों को झटका! प्रॉपर्टी टैक्स और पानी के बिल में बढ़ोतरी, जानें पूरी डिटेल

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। औद्योगिक नगरी के लोगों की जेब पर एक सितंबर से प्रॉपर्टी टैक्स और सीवर पानी बिल का बोझ बढ़ जाएगा, क्योंकि सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अब दोनेां की कीमत पहले से अधिक चुकानी होगी।

कलेक्टर रेट के हिसाब से अब प्रॉपर्टी टैक्स जोड़ा जाएग। यानि कि अगर दो कॉलोनियों में कलेक्टर रेट अलग-अलग है, तो वहां पर स्थित एक आकार के मकानों पर भी अलग-अलग टैक्स लगाया जाएगा। जहां पर कलेक्टर रेट अधिक होगा, वहां पर प्रॉपर्टी टैक्स अधिक वसूला जाएगा। इसके साथ ही 14 साल बाद पानी के रेट भी रिवाइज किए गए है, जो एक सिंतबर से लागू हो जाएंगे। पानी के रेट में 200 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की गई है।