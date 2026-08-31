1 सितंबर से फरीदाबाद वालों को झटका! प्रॉपर्टी टैक्स और पानी के बिल में बढ़ोतरी, जानें पूरी डिटेल

कलेक्टर रेट के हिसाब से अब प्रॉपर्टी टैक्स जोड़ा जाएग। यानि कि अगर दो कॉलोनियों में कलेक्टर रेट अलग-अलग है, तो वहां पर स्थित एक आकार के मकानों पर भी अलग-अलग टैक्स लगाया जाएगा। जहां पर कलेक्टर रेट अधिक होगा, वहां पर प्रॉपर्टी टैक्स अधिक वसूला जाएगा। इसके साथ ही 14 साल बाद पानी के रेट भी रिवाइज किए गए है, जो एक सिंतबर से लागू हो जाएंगे। पानी के रेट में 200 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की गई है।
शहर में अलग इतनी प्रॉपर्टी यूनिट
|श्रेणी
|संख्या
|इंडस्ट्री
|17,082
|खाली प्लाट
|1,41,982
|विशेष प्रॉपर्टी
|2,543
|कर्मिशयल
|50,810
|संस्थान
|4,261
|कृषि भूमि
|13,819
|मिक्स यूज
|53,072
|कुल यूनिट
|7,38,447
|श्रेणी
|संख्या
|आवासीय
|1,69,486
|वाणिज्यिक
|19,465
|औद्योगिक
|7,681
|संस्थागत
|1,701
|खाली प्लाट
|14,445
|कृषि
|604
|विशेष प्लाट
|1,169
|मिक्स यूज
|20,062
|कुल संपत्तियां
|2,34,613
नगर निगम का पिछले 5 वर्षों में जमा टैक्स
|वित्तीय वर्ष
|जमा टैक्स (करोड़ ₹)
|2026-27
|100
|2025-26
|81
|2024-25
|75
|2023-24
|79
|2022-23
|45
|पानी की खपत
|दर (प्रति किलोलीटर)
|0 से 10 किलोलीटर तक
|कोई चार्ज नहीं (मुफ़्त)
|10 से 20 किलोलीटर तक
|₹ 6.00
|20 से 30 किलोलीटर तक
|₹ 9.50
|30 किलोलीटर से अधिक
|₹ 12.00
|बिना मीटर वाले कनेक्शन
|मासिक शुल्क सीमा
|₹ 175 से ₹ 850 तक
|विवरण
|आंकड़ा
|जिम्मेदारी व व्यवस्था
|पानी आपूर्ति की जिम्मेदारी वाले विभाग
|02 विभाग
|बूस्टर से सप्लाई
|69 बूस्टर
|बूस्टिंग स्टेशनों की कुल क्षमता
|163 एमएलडी
|एक बूस्टर की क्षमता
|20 लाख लीटर
|रेनीवेल से एफएमडीए बूस्टर तक पानी
|22 रेनीवेल
|मांग व आपूर्ति
|पानी की कुल मांग
|379 एमएलडी
|वर्तमान पानी की आपूर्ति
|283 एमएलडी
|आपूर्ति में कमी (गैप)
|96 एमएलडी
|कनेक्शन की स्थिति
|वैध कनेक्शन
|2.40 लाख
|अवैध कनेक्शन
|2.60 लाख
|अन्य जानकारी
|सैंपलिंग का आदेश जारी
|08 माह पहले
|कमेटी में अधिकारी
|03 अधिकारी
|वित्तीय वर्ष
|वसूली (करोड़ ₹)
|2026-27
|26
|2025-26
|21
|2024-25
|19
|2023-24
|17
|2022-23
|11
सीवर व्यवस्था व ट्रीटमेंट
प्रतिदिन की स्थिति
|विवरण
|आंकड़ा
|नेटवर्क व डिस्पोजल
|कुल सीवर लाइन
|1,734 किलोमीटर
|कुल डिस्पोजल
|54
|नगर निगम के अधीन
|35
|एफएमडीए की देखरेख
|19
|सीवर पानी व ट्रीटमेंट क्षमता
|प्रतिदिन निकलने वाला सीवर पानी
|379 एमएलडी
|ट्रीटमेंट क्षमता
|315 एमएलडी
|क्षमता में कमी (गैप)
|64 एमएलडी
|ट्रीटमेंट प्लांट (स्थान अनुसार)
|प्रतापगढ़
|100 एमएलडी
|मिर्जापुर
|80 एमएलडी
|बादशाहपुर
|30 एमएलडी
|सेक्टर-21ए
|10 एमएलडी
|एचएसवीपी
|7.5 एमएलडी